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BBC

تصل إلى ثلجية ورعدية.. أماكن تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

09:00 ص الثلاثاء 30 يناير 2024
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
  • عرض 7 صورة
    سقوط الأمطار على مدينة نصر
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كتب- عمر كامل:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الظواهر الجوية لطقس اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أن هناك زيادة في فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد "الثلج" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتوقعت الهيئة فرص تساقط أمطار متوسطة أيضا بمناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

سقوط أمطار الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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