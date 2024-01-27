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BBC

تصل لـ7.. الأرصاد تحدد درجات الحرارة المتوقعة اليوم

04:00 ص السبت 27 يناير 2024
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى التي تسيطر على طقس اليوم السبت.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 19 والصغرى 12، والسواحل الشمالية الغربية 19 و10.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية، درجة حرارة عظمى 18 وصغرى 11، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 و14.

وشمال الصعيد تشهد درجة حرارة عظمى 20 وتصل الصغرى إلى 7، وجنوب الصعيد الكبرى 22 والصغرى 10 درجات.

طقس الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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