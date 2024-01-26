وزيرة الهجرة: ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية

كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "آرت توداي" للفنون؛ لبحث مشاركة وزارة الهجرة في النسخة الثانية من ملتقى "تمكين المرأة بالفن"، وانضمام الفنانات التشكيليات المصريات بالخارج إلى الملتقى، بحضور سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي.

وقالت جندي، وفق بيان الوزارة الجمعة، إنها نشأت في أسرة مهتمة بالفن التشكيلي، مؤكدة أنه أهم لغة لبناء جسور التواصل بين شعوب العالم، وأن الملتقى الخاص بالمرأة يشجع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء حول العالم لمشاركة تجاربهن.

وسجلت وزيرة الهجرة، في أعقاب ذلك، كلمة لها، في إطار دعم النسخة الثانية من الملتقى، أكدت خلالها أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال التسع سنوات الأخيرة، خاصة في مصر حيث تؤمن القيادة السياسية أن تمكين المرأة واجب وطني، ومن هذا المنطلق تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة مثار إعجاب وإشادات عالمية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا الإسراع بالخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها، ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه.

من جانبها، أعربت شيرين بدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "آرت توداي" للفنون، عن تطلعهم لمشاركة وزارة الهجرة في النسخة الثانية من ملتقى "التمكين بالفن"، والمقرر إقامته في المتحف المصري الكبير في الفترة من 18 إلى 22 مايو 2024، تحت رعاية وزارة الثقافة، مستعرضة محاور وأهداف الملتقى، الذي يقام سنويًا، ويعمل على تمكين المرأة من خلال الفن، ويتابع عن كثب هدف الأمم المتحدة الخامس للتنمية المستدامة كأساس لأهدافه وتشمل تلك الأهداف:

- إنهاء التمييز ضد المرأة.

- إنهاء العنف ضد المرأة.

- ضمان تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.

- إنهاء الممارسات الضارة من خلال التوعية والتمكين.

- ضمان المساواة في توافر الموارد الاقتصادية والاعتراف بقيمة العمل غير المأجور.

- تمكين ودعم النساء النازحات اللاجئات، وكذلك النساء ذوات الهمم.

وأضافت بدر، أنهم يهدفون إلى أن يصبح الملتقى بمثابة المهرجان التشكيلي الدولي الأول للمرأة، وأن يكون فنيًا قويًا ومؤثرا في مصر والمنطقة والعالم، ومن أهم الدول المشاركة: «ألمانيا، وأمريكان، والصين، وأسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والنمسا، وصربيا وبولندا، والمكسيك، وبلجيكا، وعمان، والكويت، والبحرين، وفلسطين، وسوريا وجورجيا، ورومانيا، وتونس، والمغرب، وأيرلندا»، ومن الفنانات المصريات بالخارج المشاركات في الملتقى في النسخة الثانية هما: «مني عنايت المقيمة في ألمانيا، ونادين عطا الله المقيمة في فرنسا»، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال.

وأعربت وزيرة الهجرة، في ختام اللقاء، عن تطلعها لنجاح النسخة الثانية من الملتقى، في ضوء مشاركة الوزارة والفنانات التشكيليات المصريات بالخارج، مؤكدة أن حماس طاقم عمل مؤسسة "آرت توداي" مع تضافر جهود الجهات الأخرى المشاركة سيؤدي إلى خروج النسخة الثانية بشكل مشرف ولائق.

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