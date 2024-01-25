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فيديو| أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

08:27 م الخميس 25 يناير 2024
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رصدها للسحب الممطرة التي تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وذكرت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٥ درجة مئوية، موضحة أن الأمطار سقطت على 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمهندسين، وعدد من المناطق بالقاهرة الكبرى.

وأعلنت منذ قليل أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى سقوط أمطار درجة الحرارة

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