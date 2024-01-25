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BBC

أجواء شتوية بامتياز.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الآن

02:42 م الخميس 25 يناير 2024
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود أجواء شتوية بامتياز على شمال البلاد الآن.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أن السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد على موعد مع سقوط الأمطار الأمطار خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة مئوية.

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