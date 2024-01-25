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الإسراء والمعراج وتحويل القبلة.. موضوعات خطب الجمعة لشهر فبراير

11:34 ص الخميس 25 يناير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهر فبراير المقبل، الذي يشهد ذكرى بعض حدوث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت في بيان لها، الخميس، إلى أن موضوعات خطبة الجمعة لشهر فبراير، هي على النحو التالي:

- الجمعة الأولى: ٢/ ٢/ ٢٠٢٤م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

- الجمعة الثانية: ٩/ ٢/ ٢٠٢٤م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية.

- الجمعة الثالثة: ١٦/ ٢/ ٢٠٢٤م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات

- الجمعة الرابعة: ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٤م - تحويل القبلة دروس وعبر.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا 26 يناير 2024 هو "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء".

وزارة الأوقاف الإسراء والمعراج موضوعات خطب الجمعة

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