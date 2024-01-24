السيسي: أنفقنا ١٢٠ مليار جنيه لمحاربة الإرهاب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني عندما أتحدث عن الأزمة المتواجدة حاليًا، ليس فكرة توصيفها ولكن فكرة حلها بما يتسق مع طبيعة ظروفنا، والنهاردة كان ممكن النتائج والظروف المتواجدة نتحملها.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، هل كان المصريين ممكن يتحملوا عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية علشان مانصرفش 120 مليار جنيه؟، وقولت الكلام دا قبل كدا، إن الدولة المصرية محتاجة أرقام كبيرة جدًا للإنفاق عليها وهي مش موجودة.

وأشار، إلى أن مسارين أمام المصريين، إما التضحية حتي الوصول لأرقام ترضينا وتكفينا، إما عدم التحمل وفيه هذه الحالة لن يكون لنا ولا لأولادنا وسنتسبب في خرابها كلنا، وده للمفكر والمثقف والإعلامي والمسؤول حتي في الدولة، ولأي حد، لأنك لو ماخدتش بالك الموضوع هيترتب عليه مشكلة كبيرة كلنا هندفع تمنها.