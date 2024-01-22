وزير الخارجية الأسبق: العمل العام مسؤولية ضرورية وليس رفاهية

مطار القاهرة يستقبل اولي رحلات هاينان الصينية قادمة من شينزين

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه من الضروري وضع الأساس الذي يجعل الشباب قادرين على التحرك وخلق الوضع المناسب للمستقبل.

وأضاف خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، أن هذا ليس أمرا اختياريا، حيث إنه لبناء المستقبل يجب إعطاء الفرصة للتجربة والنجاح.

وتابع: العمل العام ليس رفاهية بل هو مسؤولية وأمانة ويجب تأديته بكل جد، مع حساب المصلحة العامة للدولة والمواطن.

واستطرد: يجب أن نلتف جميعا لتأمين العمل العام باعتباره مسؤولية مهمة.