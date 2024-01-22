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وزير الخارجية الأسبق: العمل العام مسؤولية ضرورية وليس رفاهية

08:10 م الإثنين 22 يناير 2024
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    السفير نبيل فهمي
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    ندوة نقابة الصحفيين
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    ندوة نقابة الصحفيين
  • عرض 6 صورة
    ندوة نقابة الصحفيين
  • عرض 6 صورة
    السفير نبيل فهمي
  • عرض 6 صورة
    السفير نبيل فهمي
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمد معروف:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه من الضروري وضع الأساس الذي يجعل الشباب قادرين على التحرك وخلق الوضع المناسب للمستقبل.

وأضاف خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، أن هذا ليس أمرا اختياريا، حيث إنه لبناء المستقبل يجب إعطاء الفرصة للتجربة والنجاح.

وتابع: العمل العام ليس رفاهية بل هو مسؤولية وأمانة ويجب تأديته بكل جد، مع حساب المصلحة العامة للدولة والمواطن.

واستطرد: يجب أن نلتف جميعا لتأمين العمل العام باعتباره مسؤولية مهمة.

نبيل فهمي العمل العام نقابة الصحفيين خالد البلشي

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