وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل خارجة عن القانون وترجح القوة في ممارساتها

كتب- إسلام لطفي:

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك محاولات لتغيير الشرق الأوسط بالقوة بتعدد النزاعات السياسية والعسكرية وتلك الأحداث تجاوزت المنطقة وأصبحت على حافة إنفلات إقليمي يهدد السلم العالمي وهو ما نشاهده في سوريا ولبنان والبحر الأحمر.

وأوضح "فهمي"، في ندوة بنقابة الصحفيين إلى أن العالم العربي يتعرض للتهميش والتفتيت دوليًا ومحاولات للهمينة إقليميا والإهمال والسلبية عرييا، وعلى العرب تبني استراتيجية لتامين تعدد خياراتهم الدولية وبناؤ قدراتهم الذاتية ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتامين البدائل لمواجهة الأزمات.

وتابع: "على العرب كذلك الإسهام في تشكيل الشرق الأسوط الجديد بالفكر حتى لا يفرض عليهم بشكل يتناقض مع المصالح العربية".

وأكد أنه يؤيد السلام الشامل في الشرق الأوسط وأتمنى أن يتعايش كل شعوب المنطقة عرب وغير عرب وأن ينتهي العنف والعنف المضاد وهو ما يتحقق بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي وفقا لمبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢ فلن يتحقق السلام بفرض الأمر الواقع.

وشدد، على أن إسرائيل دولة خارجة على القانون وترجح القوة في كافة ممارساتها ولها خطط متواصلة ضد الأراضي الفلسطينية إما بالتهجير القسري أو من خلال المستوطنات وهي سياسات مرفوضة عربيًا ومصريًا.