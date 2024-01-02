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مطلوب جلسة سريعة لوزيرَي الصحة والتعليم العالي.. برلماني: أعداد قوائم الانتظار في ازدياد

02:57 م الثلاثاء 02 يناير 2024

النائب وحيد قرقر

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بعقد جلسة سريعة لوزيرَي الصحة والتعليم العالي؛ لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لا سيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأشاد النائب بجهود القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية في مواجهة الأزمات الصحية، مشيرًا إلى أن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق الطوارئ الطبية أمر في منتهى الأهمية؛ لا سيما أنه لا يوجد شارع في مصر إلا وبه حالة مصابة تحتاج إلى علاج.

وأوضح قرقر أن مشروع القانون يأتي استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه الأمراض.

وقال عضو مجلس النواب بشأن زواج الأقارب وما ينتج عنه من أمراض وراثية ونادرة: لا نستطيع إنهاء زواج الأقارب؛ ولكن التغلب على إشكالياته من خلال الكشف والفحص قبل الزواج.

وأشاد النائب بجهود المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وهو ما سيعمل على خلق جيل قوي متحضر.

النائب وحيد قرقر أعداد قوائم الانتظار مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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