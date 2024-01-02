حصاد 2023.. التنمية المحلية: حل 87.2% من شكاوى "صوتك مسموع"

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا مُفصلًا عن جهود مبادرة (صوتك مسموع) خلال عام 2023 في حل شكاوى المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع"، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات والجهات المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد الرسائل التي وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2023 بلغ حوالي 185843 رسالة، تضمنت 21349 شكوى تم حل 16950 شكوى منها بالإضافة إلى حل 1658 شكوى من الشكاوى الجاري حلها شهريًا طوال العام ليصل إجمالي ما تم حله خلال عام 2023 إلى 18608 شكاوى بنسبة 87.2% وجارٍ حل 2741 شكوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أكثر الشكاوى جاءت في ملف الإشغالات وبلغ عددها 8389 شكوى، ثم القمامة 8140 شكوى، ومخالفات البناء 2068 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 1223 شكوى، والفساد 42 شكوى، بالإضافة إلى 1462 شكوى خاصة بتعريفة الركوب للسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن المبادرة تلقت خلال عام 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عبر خدمة (الواتس آب)، 143481 رسالة وتضمنت 18389 شكوى تم حل 14546 شكوى منها بنسبة 79.1%، كما تلقت الصفحة 41350 رسالة من المواطنين وتضمنت 2809 شكوى تم حل 2270 شكوى منها بنسبة 80.8%، بالإضافة إلى تلقي خدمة البريد الإلكتروني 1012 رسالة وتضمنت 151 شكوى تم حل 134 شكوى منها بنسبة 88.7%.

كما تلقت خدمة الخط الساخن خلال العام 4061 اتصالًا تليفونيًا تضمن اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدٍ على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت في زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

ووجه اللواء هشام آمنة، فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة إليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

وفي السياق ذاته، أشار "آمنة" إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة بفحص 2357 شكوى بالتنسيق مع المحافظات من خلال بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى 56 شكوى داخل قطاعات الوزارة وتم حلها.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة، وهي: رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.