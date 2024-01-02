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BBC

الطقس اليوم.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة مئوية

10:48 ص الثلاثاء 02 يناير 2024
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر المتوقعة اليوم الثلاثاء على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تستمر اليوم فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للقاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يسود طقس مستقر معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

وسجلت درجة الحرارة قبل قليل على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، في حين تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 21 درجة مئوية.

الطقس أمطار هيئة الأرصاد الجوية

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