الأرصاد: منخفض جوي واضطراب الملاحة في هذا التوقيت

انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغيرات جوية في هذا التوقيت

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الإثنين متوقع تغيير مصادر الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد، مع منخفض جوي؛ يؤدي إلى اضطراب أحوال الطقس.

وأضاف "القياتي"، لمصراوي، أن حالة الطقس اعتبارًا من الإثنين سوف تتأثر باضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس حتى الآن توضح أن درجات الحرارة العظمى سوف تسجل 19 درجة مئوية الإثنين القادم، وسوف تسجل 25 درجة مئوية الأحد.

وأشار، إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الإثنين القادم تشهد أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية، ونشاط رياح يزيد الشعور بالبرودة.

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