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محافظ القاهرة يتفقد ورشة تصنيع الأعلام

04:27 م الأربعاء 17 يناير 2024

خالد عبد العال

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورشة تصنيع الأعلام التابعة لمحافظة القاهرة والمخصصة لإنتاج أعلام الدول بكافة المقاسات.

وتقوم الورشة بتصنيع الأعلام طبقًا للنماذج الواردة من وزارة الخارجية، كما أنها المسئولة عن نشرها في شوارع العاصمة أثناء الإحتفالات والفاعليات الدولية والمحلية بالتعاون مع كافة الوزرات والجهات الرسمية.

وتعتبر الورشة أحد الوحدات الإنتاجية التابعة لمحافظة القاهرة ، وتصنع الورشة أعلام 120 دولة بطاقة انتاجية حوالى 1500 علم شهريًا.

خالد عبد العال ورشة تصنيع الأعلام محافظ القاهرة

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