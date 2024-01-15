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BBC

رياح مثيرة للرمال وبرودة شديدة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

03:00 ص الإثنين 15 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب
  • عرض 6 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب
  • عرض 6 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب
  • عرض 6 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب
  • عرض 6 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب
  • عرض 6 صورة
    رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من يوم الإثنين.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يسود حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا، تتأثر بنشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على فترات متقطعة.

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الرياح عاصفة ترابية الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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