رئيس شعبة الاتصالات يكشف أسباب ارتفاع أسعار كروت الشحن

كتب- حسن مرسي:

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن أن كروت الشحن زادت بشكل رمزي مع بداية العام الجديد، ألا أن التجار يستغلون الأمر، ويجب على شركات الاتصالات تحديد الربح للتجار من أجل ثبات أسعار كروت الشحن في الأسواق.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الأحد، أن بعض التجار يستغلون الأمر من خلال العمل على رفع الأسعار من أجل جني أرباح أكبر، وحل الملف من خلال شركات الاتصالات من خلال تحديد أسعار موضحة للربح بدلا من ترك الأمر للوكلاء.

وتابع، أنه يجب أن يكون هناك سعر معلن لكل الوكلاء تطرح من خلاله للمحلات ويجبروا المحلات بالبيع بسعر محدد إما منع المحلات من الحصول على كروت الشحن، وهو ما يجعل كافة المحلات تلتزم بسعر موحد بدلا من بيع الكارت بسعر مختلف في كل مكان.