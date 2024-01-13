وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان المدفن الصحي الآمن بمدينة بلبيس

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المدفن الصحي الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، والمُقام على مساحة 45 فدانًا، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع وبتكلفة 35 مليون جنيه.

واستمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المدفن الصحي بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية لغيته بمركز بلببس مقام على مساحة 45 فدانًا ويضم 3 خلايا مزودة بـ 3 أحواض ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة وتم الانتهاء من إنشاء الخلية الأولى وحوض الترسيب على مساحة 10 أفدنة.

كما يشتمل المدفن على مبنى إداري وغرفة أمن وميزان بسكول وخزان وقود ومغسلة ومكان انتظار سيارات وخزانات مياه على مساحة 2 فدان.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة، إنشاء خليتين بحوضين ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة على باقي المساحة المتبقية.

كما دعمت وزارة البيئة المدفن الصحي بعدد من المعدات عبارة عن لودر مجنزر وسيارة نقل 20 م3.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، أن تكلفة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي نفذتها الوزارة بمحافظة الشرقية بلغت حوالي 221 مليون جنيه وتضمنت إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات قمامة من 19 موقعًا بالمحافظة بحوالي 542 ألف طن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع محافظات الجمهورية لضمان عدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكل المحافظات وتوطين الصناعة الخاصة بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين عن ملف النظافة.

بينما أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتحسين مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.