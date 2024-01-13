لماذا لم يتم ذكر اسم سيدنا موسى على الآثار المصرية؟.. عالم مصريات يُجيب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن اخناتون لم يكن أول الموحدين، وأن التوحيد موجود في مصر منذ الأسرة الأولى.

وأضاف: "يجب تنقيح المناهج المدرسية عن القدماء المصرية"، وعن سبب تقديس المصريين لرقم 7، قال السيسي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن المصريين، قدسوه لأن السموات سبعة والكواكب كانوا يعرفون أنها سبعة و كانوا يرسمون جميع الكواكب كروية إلا الأرض بيضاوية، وفي معتقداتهم أن أبواب الجحيم سبعة وأن العقارب التي تحمي المولود سبعة والهاتورات سبعة، وجعلوا الحواس سبعة وهم الـ5 حواس مع القلب والعقل.

وتابع: "لا توجد أدلة فرعونية على وجود سيدنا موسى في مصر ولكن سيجمند فرويد قال إن سيدنا موسي إذا كان له وجود في مصر فمن المحتمل أنه كان ضابطا في جيش اخناتون".

وأشار إلى أنه ليس هناك أيضا أدلة فرعونية على وجود يوسف أو يعقوب.