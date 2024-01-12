رئيس قطاع المعاهد يعزي وكيل الأزهر في وفاة والدته



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم العاملون بقطاع المعاهد بخالص التعازي إلى أسرة الراحلة بصفة عامة ولوكيل الأزهر بصفة خاصة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

توفيت صباح اليوم الجمعة، والدة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والتي كانت تعالج بمستشفى سيد جلال الجامعي "باب الشعرية"، التابع لكلية طب البنين بالقاهرة.