برلماني: القمة الثلاثية بالعقبة رسالة قوية لفضح الإبادة الصهيونية لأهالي غزة

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بمدينة العقبة بالأردن، رسالة قوية لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة من إبادة جماعية.

وحذر"عبد النبي"، في بيان الخميس، من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

وأشاد بتأكيد القمة دعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية التي عقدت بالأمس، تأتي استكمالًا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية.