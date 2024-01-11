6 أوراق مطلوبة للتقديم على وظائف المجلس الأعلى للجامعات

كتب- عمر كامل:

حدد المجلس الأعلى للجامعات الأوراق المطلوبة لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، والتي تتضمن: مطور برمجيات متقدم، ومهندس شبكات، ومهندس تأمين شبكات، ومهندس إدارة نظم، وفني صيانة حاسب، وفني كهروميكانيكا.

ويتم تسجيل البيانات ورفع صور من الأوراق المطلوبة، على الرابط التالي، من هنا.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتقديم:

- السيرة الذاتية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صور المستندات الأصلية التالية في ملف PDF واحد على ألا يزيد حجم الملف على 10 ميجابايت، بالترتيب: شهادة المؤهل وشهادة المعادلة في حالة الجامعات والمعاهد الخاصة.

- شهادات الدورات التدريبية (إن وجدت)، وفي حالة الدورات التدريبية عبر الإنترنت (الأونلاين) يتم إضافة رابط الشهادة من خلال موقع الجهة المانحة للشهادة.

- شهادات الاختبارات الدولية (إن وجدت).

- شهادات الخبرة المعتمدة من جهات العمل السابقة (إن وجدت).

ولن يتم الالتفات إلى الطلبات ما لم تكن المستندات المرفقة صورًا من الشهادات الأصلية.

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