شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد السبت، الموافق 9 سبتمبر على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، نهارا.

وأضافت الهيئة: يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر:

القاهرة 36 26

الإسكندرية 33 24

كفرالشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29