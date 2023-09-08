"اثر التخطيط الشبكي على شركات الطيران" رسالة ماجستير في النقل الجوي
كتب - محمد عبيد
حصلت الباحثة سارة عصمت محمد الشرقاوي أخصائي رحلات خاصة بالإدارة العامة للشبكات وتخطيط الأسطول بقطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي درجة الماجستير بإمتياز مع مرتبة الشرف في إدارة النقل الجوي من جامعة حلوان ، وذلك في الرسالة المقدمة بعنوان "تأثير التخطيط الشبكي الأمثل علي شركات الطيران" .
وتتضمن الرسالة دراسة تخطيط الأسطول وتخطيط الشبكات وحركة الطائرات وجدولة الرحلات بشكل سليم والذي يعود بالتأثير الإيجابي وتحقيق الربحية علي شركات الطيران.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة الوطنية مصرللطيران في التوسع بشبكة أسطولها الجوي ، وتشغيل خطوط ورحلات جديدة والتي كان آخرها دكا بنجلاديش ودلهي بالهند وساوباولو البرازيل واستئناف رحلات ناريتا باليابان وغيرها .
ناقش الرسالة أ.د سهي محمد عبدالوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان مشرفًا ورئيسًا ، وأ.د نهلة أسامة نصار أستاذ ورئيس قسم الدراسات السياحية بالكلية مشرفًا ، وأ.د مني كمال رشوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة أكت ومدير عام بمصرللطيران سابقا مناقشًا .
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