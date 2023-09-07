كيلو الطماطم بـ20 جنيها.. سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق على مستوى الجمهورية ارتفاعا كبيرا خلال اليومين الماضيين حيث وصل سعر الكيلو عند تجار التجزئة لـ20 جنيها في بعض المناطق.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه توقع ارتفاع أسعار الطماطم منذ 3 أشهر إلى جانب احتمالية استمرار ارتفاع السعر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف أبو صدام، لمصراوى، الخميس، أن ارتفاع أسعار الطماطم بسبب تأثر المحصول سلبا بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما أثر على الإنتاجية في الوقت الذي تأخر فيه إنتاج عروة الطماطم بالصعيد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وضعف نمو الشتلات.

وأشار إلى أن الطماطم كانت تباع في سوق الجملة منذ شهر بأسعار تتراوح من 6 و8 جنيها وتباع حاليا بأسواق الجملة من 8 إلى 9 جنيها وكانت وصلت عند باعة التجزئة من شهر إلى 15 جنيها فيما وصلت حاليا لنحو 20 جنيها للكيلو.

وقال المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة: إن هناك حملات على زراعات الخضر لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين وخاصة مزارع الطماطم باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف فوزي، لمصراوي، أن إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلي بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.

ونوه بأن ارتفاع الأسعار لن يستمر طويلا لأن هناك محافظات تستعد لحصاد لعروة النيلي من محصول الطماطم.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب؛ أولها ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية فصل الصيف مما أدى إلى تراجع الإنتاجية، مضيفًا أنه مع العروة الجديدة ستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ.