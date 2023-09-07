أتربة وأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات القادمة
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كتب- أحمد مسعد:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
وقالت الهيئة، في بيان، الخميس، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية.
وأشارت إلى تكون الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
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