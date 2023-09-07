إبلاغ الشركة فورا.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب - محمد صلاح:

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» التفاصيل الخاصة بلمبة التلاعب التي يجب تجنب إضاءتها في عداد الكهرباء مسبق الدفع.

ونوه الجهاز إلى أن اللمبة التي تعرض مستخدمي عداد الكهرباء للمساءلة القانونية وهي لمبة التلاعب باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبق الدفع تشير إلى أنه تم التلاعب بالعداد لسرقة التيار الكهربائي منه، ما يعرض صاحب العداد للمساءلة القانونية.

وجابت أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبق الدفع، على النحو التالي:

-فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

-عمل وصلة أو كوبري على العداد لسرقة التيار.

-تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

-نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

-حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

-نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

خطوات تجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

-يقوم المواطن على الفور بالاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

-بعد ذلك يقوم مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

-يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.