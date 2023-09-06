وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركة "الخليج للمصاعد" التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مباحثات مع المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ميار القابضة) المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة "السعودية"، تناولت متابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى بالدور الهام الذي تقوم عليه شركة "إيجيك" في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

كما أوضح أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفاً أن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية وشهادة TUV.

وشدد الوزير محمد صلاح على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على أخر مستجدات التنفيذ، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

ومن جانبه أعرب المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها وذلك بالإعتماد على الإمكانيات التصنيعية و التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي و بالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، موضحاً أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية "إيچيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية و الإفريقية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام والخاص، وعلى تعميق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أن شركة "إيچيك" تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.​