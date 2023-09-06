استمرار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (جدول الفعاليات)

كتب - أحمد جمعة:

تستمر اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، لليوم الثاني على التوالي، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم .

يحضر المؤتمر اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين، كما يشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.

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