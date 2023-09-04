وزير الري: نتطلع لتعزيز التعاون مع كينيا في مجال الموارد المائية

(مصراوي):

التقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السيدة واهومي، مؤكدا تطلعه لعمل البلدين سويا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ومن جانبها أعربت السيدة واهومى عن ترحيبها بالوزير وتأكيدها قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

وأشار وزير الري، إلى اتفاق البلدين على إعداد خطة بعيدة المدى للتعاون بين الجانبين من خلال مذكرة تفاهم مقترحة –جارى الإعداد لها، والتي تتضمن العمل على إنشاء عدد 10 سدود لحصاد مياه الأمطار وعدد 10 آبار مياه جوفية وإقامة منطقة تجريبية للري الحديث على مساحة 100 فدان، بالإضافة لتدريب الكوادر الكينية في مجال الموارد المائية والري.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرا إلى استعداد المركز القومي لبحوث المياه للتعاون في المجال البحثي مع الجانب الكيني خاصة في ظل وجود 12 معهدا بحثيا متنوعًا تابعين للمركز متخصصين في مختلف المجالات المعنية ببحوث المياه، بالإضافة لاستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكيني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة من المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ ومن خلال دبلومة الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

يذكر، أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام 1993، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لحفر 180 بئرا جوفية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016، لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة في مجال الزراعة)، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.