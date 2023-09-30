السيسي: نجاح توطين الصناعات بمشاركة المستثمرين يقلل الضغط على الدولار

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ أن الدولة قامت بمراجعة ما تم تخصيصه من أراضي خلال الـ10 سنوات السابقة؛ وحجم المشروعات التي أقيمت عليها، وفوجئنا بأنه تم تخصيص ما يقرب من 30 مليون متر، ولم يتم إقامة مشروعات عليها إلا بنسبة لا تزيد عن 10 % من هذا الرقم، وهذا ما جعل الدولة تسير في مسار المجمعات الصناعية.

ووجه السيسي، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، دعوة للمستثمرين للمشاركة في تنفيذ الـ 150 مشروع الموجودة في قائمة الاستثمار للمنتجات التي نستوردها.

وأوضح، أن هذا المشروع حال نجاحه، سيخفض من الفاتورة والضغط على الدولار سوف يقل، مشيرًا إلى أن الإنفاق بالدولار عبء على الدولة لأنها تقوم بشراء مستلزمات بترولية ومستلزمات إنتاج، ومواد غذائية، بالدولار وتبيعها بالجنيه، مؤكدًا أهمية وجود رقم بالدولار يتم وضعه وعدم انتظار رجوعه مجدداً قائلًا: (علشان دا يحصل لازم إيرادات الدولار تساوي المصروفات وتزيد).

وأكد رئيس الجمهورية، أنه سيقوم بإنشاء المنشأة، ويتم إعطائها للمستثمر لوجود قائمة بالمشروعات التي يُسمح بها داخلها، وفي حال احتياجنا إلى مجمعات أخرى سنقوم بإنشائها؛ لأنها ستوفر فرص عمل، وتزيد من الناتج المحلي.

ولفت السيسي، إلى أنه سيتم تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح، وتدعيم برامج مثل الصادرات، وهيتم إعطاء المستثمرين الأراضي بسهولة، وتقديم التسهيلات التي يحتاجوا إليها لتنفيذ هذه المشروعات.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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