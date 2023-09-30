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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

02:05 م السبت 30 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة (أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أسامة محمد؛ للتعزية في وفاة المستشار محمد عادل الشوربجي، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

كما أوفد الرئيس العميد تامر جلال؛ للتعزية في وفاة المستشار محمد محمود شكري وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

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