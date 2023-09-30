السيسي: مصر واجهت تحديات كبيرة أنهت دولا أخرى

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت تحديات منذ 2011 أنهت حياة دول أخرى.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" اليوم السبت، أنه سيحكي حكاية مصر من 2011 حتى اليوم من منظور الدولة، وكيف واجهت تحديات أنهت دولا لم تستطع الوقوف على أقدامها حتى الآن.

وأكد السيسي، أن البلاد لا تنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

ويستهدف المؤتمر عرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ عام 2011 وحتى اليوم.

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