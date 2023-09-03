حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني.. والكهرباء: استبدلوا هذه العدادات فورًا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الإعلان عن توجيهات جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوجه بدعم تنموي متكامل لأهالي محافظة شمال سيناء

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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المتر يبدأ من 950 جنيها.. أسعار أراضي الإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة

بدأت وزارة الإسكان في إجراءات الطرح الجديد من أراضي الإسكان المتوسط حيث يستمر التقديم حتى يوم 21 أكتوبر المقبل من خلال موقع مسكن المخصص للتقديم.

ويتم طرح 329 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان المتوسط في 7 مدن (السادات - برج العرب الجديدة - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر الجديدة - غرب قنا الجديدة - أخميم الجديدة).

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أماكن الحصول على خدمة التنسيق لطلاب الثانوية الفنية بتنسيق 2023

يبدأ طلاب الثانوية الفنية 3 و5 سنوات تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة وفيما يلي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

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الأرصاد تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم والأحوال الجوية المتوقعة.

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السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدداً من كبار مسئولي الشركة.

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حجز شقق محدودي الدخل.. صندوق الإسكان الاجتماعي: لا يوجد شركات وسيطة أو تسويق للمشروع

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح 17 إعلانا حتى الآن ضمن إعلانات الإسكان الاجتماعي منذ 2014، ولم يتم الاستعانة بأي شركات خاصة بتسويق المشروعات أو مساعدة المواطنين في التقديم، ولن يتم عمل ذلك.

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5 تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية الفنية قبل بدء تسجيل الرغبات بتنسيق 2023

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي 5 تنبيهات هام لطلاب الثانوية الفنية ٣ و٥ سنوات قبل بدء تسجيلهم رغبات تنسيق ٢٠٢٣، وهي كالتالي:

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مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون حوافز الاستثمار الصناعي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

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مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.

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بعد التوجيه العاجل بالتغيير الفوري.. كم تكلفة العداد الكهربائي الجديد؟

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن تعليمات وتوجيهات صدرت لشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بتطبيق لوائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عند القيام بأعمال تغيير واستبدال بعض العدادات التى ثبت وجود عيوب فنية وسهولة اختراقها التابعة لإحدى الشركات الخاصة، ما استدعى الشركة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستبدال وتغيير العدادات "الآي سي" بكافة الشروط من خلال ضوابط وشروط معينة.

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الكهرباء للمواطنين: استبدلوا هذه العدادات فورا

قال مصدر مسئول، إن تعليمات وتوجيهات صدرت تتضمن تغيير واستبدال جميع العدادات (الآي سي) الخاصة بالكهرباء التابعة لإحدى الشركات الموردة، والتى ثبت وجود بعض العيوب التقنية بالإضافة لسهولة اختراقها، ما دفع القابضة للكهرباء للتدخل لهذا الهدف.

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