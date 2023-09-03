متى تنتهي الموجات الحارة وتستقر حالة الطقس؟.. "عضو الأرصاد" تجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد اضطرابات متعددة ما بين ارتفاع الحرارة من ناحية واستقراره من ناحية أخرى.

وأضافت "غانم" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أن الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل رسمي يبدأ من انتهاء شهر سبتمبر، وهو موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً.

وأوضحت أن تكرار موجات الارتفاع سيبدأ بالانخفاض مع نهاية شهر 9، والأيام التي يحدث فيها ارتفاع بالحرارة كذلك، ومع الدخول في فصل الخريف يبدأ الاستقرار الملحوظ بـ درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من الوارد تكرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، لافتة إلى وجود موجة حارة تبدأ من الأربعاء المقبل، وتستمر حتى السبت بكل أنحاء الجمهورية، وتصل خلالها درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

يذكر أن الأرصاد الجوية كانت قد أعلنت أن حالة الطقس اليوم يسودها أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال فترات النهار.

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