رئيس التنسيق الحضاري يكشف لمصراوي تفاصيل مشروع مقبرة الخالدين

كتب- محمد شاكر:

قال المهندس محمد ابوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الجهاز عرض الأفكار الخاصة بمقبرة الخالدين على محافظة القاهرة وما زال الأمر تحت الدراسة.

وقال أبوسعدة: تبحث المحافظة الآن المكان الذي سيقام فيه المشروع والمساحة المناسبة له، وننتظر الآن نتيجة الدراسة لتنفيذ الخطوات التالية.

وأضاف أبوسعدة: لدينا رفات لشخصيات تاريخية مهمة جدا، ولكن مقابرهم ليست لها قيمة معمارية فهي مثلا ليست في عداد الآثار أو ضمن قوائم المباني ذات الطراز المعماري المميز، وهذه هي ما ينطبق عليها فكرة مقبرة الخالدين بحيث يكون لكل شخصية متحف توضع به مقتنياته وقاعة للسيرة الذاتية، وغيرها من الأمور.

ولفت أبوسعدة إلى أن مقابر الشخصيات المهمة المسجلة أثرا أو طرازا معماريا مميزا، ستظل في مكانها دون أي مساس بها.

وتابع أبوسعدة: يتم الآن حصر مقابر الشخصيات المؤثرة، ويتعين أن تكون في مكان يليق بها، ولكن مقابرهم غير مسجلة.

جدير بالذكر أن "مقبرة الخالدين" تشمل إنشاء منطقة كبيرة تضم زعماء مصر على مدار العصور المتعاقبة، وتكون مزارا للمواطنين للاطلاع على تاريخ هؤلاء الزعماء ومعرفة حجم ما قدموه للدولةومن المقرر أن تكون مصممة على أعلى مستوى وبشكل حضاري ليجمع كل الخالدين وزعماء الوطن، ويكون مزارا، تم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لوضع سيناريوهات مختلفة وبدائل للتعامل مع بعض المناطق بمنطقة المقابر بالقاهرة

اقرأ أيضا:

على نفقة المواطن.. الكهرباء للمواطنين: استبدلوا هذه العدادات فورا

حركة تنقلات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.. تعرف عليها

تبدأ غدا.. تفاصيل تسجيل طلاب دبلوم المدارس الفنية لرغبات التنسيق 2023

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخ