حدث ليلاً| تطورات أزمة سد النهضة.. تنسيق الأزهر.. حجز شقق محدودي الدخل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

المجتمعات العمرانية تكشف شروط الحصول على قطعة أرض فى مشروع بيت الوطن

قال المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الأسكان تقرر حزمة من التيسيرات لقطع الأراضى الصغيرة المخصصة للأفراد البالغ عددهم ٢٥٠٠قطعة ،لافتا إلى أن طرح بيت الوطن قطع أراضى للمغتربين هو طرح منتظم ويتم تكراره كل ٦شهورتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

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عباس شراقي: تصريحات رئيس لجنة التفاوض الإثيوبي بشأن السد غير دبلوماسية

كشف عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل تصريحات رئيس لجنة التفاوض الإثيوبي بشأن ملف السد الإثيوبي والتي قال فيها "لن يتم التوقيع على أي وثيقة تحد من حقوقنا التنموية"، مؤكدا أنه تصريح غير دبلوماسي وغير موفق وليس جديد على أديس أبابا.

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مقرر لجنة الأحزاب السياسية يكشف تفاصيل مناقشة قضايا الحوار الوطني

كشف النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، تفاصيل المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني والمتعلقة بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي

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حجز شقق محدودي الدخل.. صندوق الإسكان الاجتماعي: لا يوجد شركات وسيطة أو تسويق للمشروع

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح 17 إعلانا حتى الآن ضمن إعلانات الإسكان الاجتماعي منذ 2014، ولم يتم الاستعانة بأي شركات خاصة بتسويق المشروعات أو مساعدة المواطنين في التقديم، ولن يتم عمل ذلك.

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الشرقية للدخان: زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% لتغطية أكبر قدر من احتياجات السوق

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن موقف الجهات الأمنية والرقابية تجاه أزمة ارتفاع أسعار السجائر جراء لجوء بعض التجار إلى تخزين كميات منها؛ كان علي أعلى مستوي خلال الفترة الأخيرة.

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تنسيق الأزهر 2024| بدء تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم - الرابط والخطوات

فتحت بوابة مصر الرقمية، قبل قليل، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، للطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية

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برلماني يكشف لمصراوي أسباب رفع الأرز من قائمة السلع التموينية

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن مصر لديها مساحات منزرعة من الأرز تفوق استهلاكها.

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الجارديان: إعصار ساولا يضرب الصين وإجلاء 900 ألف مواطن

ضرب إعصار ساولا مناطق في جنوب الصين، السبت، متسببا باقتلاع الأشجار وتحطيم نوافذ المنازل في هونج كونج، بحسب ما قالته صحيفة الجارديان في تقرير لها.

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البيت الأبيض يجهز "غرفة حرب" لمواجهة محاولات عزل بايدن.. ماذا حدث؟

أنشأ البيت الأبيض "غرفة حرب" تضم أكثر من عشرين محاميًا ومساعدًا تشريعيًا وموظفًا في الاتصالات لقيادة رد فعل قوي على تحقيق محتمل يقوده الحزب الجمهوري، لعزل الرئيس جو بايدن.

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ليبيا.. تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع كوهين

أعلن مكتب النائب العام الليبي، السبت، عن تشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.

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إصابات بالجملة في اشتباكات بين مهاجرين من إريتريا مع الشرطة بإسرائيل.. ما السبب؟

أفادت تقارير بإصابة ما لا يقل عن 150 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومهاجرين من إريتريا السبت في مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية.

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الحاكم العسكري الجديد في الجابون يتعهد بإحلال الديمقراطية عقب الانقلاب

تعهد الحاكم العسكري الجديد للجابون السبت بإحلال المزيد من الديمقراطية، بعد ثلاثة أيام من الاستيلاء على السلطة في انقلاب بالجابون.

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