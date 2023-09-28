إعلان

BBC

تعرف على الإجازات المتبقية من عام 2023

08:00 ص الخميس 28 سبتمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

يحل اليوم الخميس، إجازة رسمية حددتها رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ يهتم المواطنون بمعرفة الإجازات المتبقية حتي نهاية العام، وهي مدفوعة الأجر.

ويقدم "مصراوي"، تفاصيل الإجازات المتبقية حتى نهاية العام 2023، خلال السطور الآتية :

ويتبقى خلال العام الحالي 2023، رصيد يومين فقط من أيام العطلات الرسمية تٌضاف إلى العطلات الرسمية الأسبوعية وعددها 8 أيام شهرياً.

ويأتي اليوم الأول من أيام الإجازات المتبقية عام 2023، إجازة عيد المولد النبوي الشريف والتي توافق، الخميس 28 سبتمبر، 13 من شهر ربيع الأول 1445.

فيما يكون اليوم الثاني من الإجازات الُمتبقية لعام 2023، إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق الخميس 5 أكتوبر، حسب ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء.

سوق مصراوى

الدكتور مصطفي مدبولي الإجازات المتبقية المولد النبوي الشريف

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف أولي أجواء فصل الخريف وسقوط الأمطار
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رابط نتيجة تقليل الاغتراب وتحويلات الشهادات الأجنبية والثانوية الفنية والنيل وستيم..