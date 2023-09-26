إعلان

BBC

أجواء حارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

08:40 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

سوق مصراوى

شبورة مائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market