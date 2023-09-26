أجواء حارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضافت الهيئة أن الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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