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BBC

توجهت إليه باكية.. حديث بين الرئيس السيسي وطالبة من أوائل الخريجين

08:19 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الرئيس السيسي وطالبة

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كتب- محمد عبدالناصر:

توجهت إحدى الطالبات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مسيرة أوائل خريجي الجامعات، واستقبلها الرئيس بود واستمع إليها، واستمرت الطالبة في البكاء خلال حديثها مع الرئيس.

وشهد الرئيس السيسي، تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها.

وحضر الرئيس، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وانطلاق الجلسة النقاشية التي كان عنوانها (بناء الإنسان المصري) في ثلاث أركان رئيسية.

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