الحكومة: مستشفى (57357) بطنطا تعمل بكفاءة عالية وتقدم الخدمات بالمجان

القاهرة- أ ش أ:

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي بشأن مستجدات تكليف رئيس الوزراء للجامعة بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة (57357).

وقال رئيس جامعة طنطا - في التقرير، اليوم الاثنين - "إن مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل الآن بكفاءة عالية ويُقدم الخدمات الصحية المُتميزة التشخيصية والعلاجية طبقا لبروتوكولات العلاج الطبي الدولية والمتعارف عليها في مجال طب أورام الأطفال لأبنائنا بالدلتا بالمجان".

وأوضح أن المستشفى يعمل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (44/07/22/1) بتاريخ 26 يوليو 2022 بذات الأطقم الطبية وبروتوكولات العلاج المعمول بها بمستشفى سرطان الأطفال (57357)، وبدعم لوجستي كامل من مستشفيات جامعة طنطا والقائمين عليها من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

وأشار التقرير إلى قيام الدكتور محمود زكي برفقة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق أستاذ ورئيس قسم الأورام بالجامعة والمدير التنفيذي المُشرف على المستشفى، والدكتور عاصم غلاب مدير التشغيل بالمستشفى بتفقد سير العمل به، وحيث تم التأكد أن المستشفى يعمل على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي كان قد عقد اجتماعًا في 26 يوليو الماضي؛ لبحث المشكلات التى تواجه مستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، إذ كان المستشفى يواجه أزمة تعليق العمل به نتيجة حدوث بعض الأزمات الاقتصادية.. وآنذاك، وجّه رئيس الوزراء بتكليف جامعة طنطا بإدارة وتشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا التابعة لمؤسسة (57357)، وتقديم الخدمات المجانية على أفضل وجه، وموافاته بنتيجة التكليف في أقرب وقت.