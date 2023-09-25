رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
كتب- محمد غايات:
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وتقدَّم رئيس الوزراء، في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بالخير والأمن والسلام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برقيته: "إننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة الى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين".
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