برلمانى: الرئيس يسعى لوصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا

كتب- نشأت علي:

ثمن عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أنها بمثابة استراتيجية جديدة للعمل من أجل حل جميع المشاكل أو الأزمات التي تواجه الصناعة في الفترة الراهنة، متوقعًا تعميق التصنيع المحلي بعد القرارات السيادية الأخيرة.

ولفت البرلماني، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وتضع حلولًا جذرية عاجلة ضد تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، لافتًا إلى رغبة مصر بقيادتها الحكيمة في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا.