بدء إحتفالية عيد الفلاح بمحافظة الشرقية

كتب-أحمد مسعد:

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية عيد الفلاح المصري، بمحافظة الشرقية، والتي تنظمها نقابة الفلاحين تحت شعار “الايد اللي بتزرع وتنتج “، بحضور عدد من المسئولين والتنفيذيين والقيادات الشعبية والنقابية ومئات الفلاحين والمزارعين بكافة محافظات مصر .

يحيي الإحتفالية الفنانة الكبيرة فاطمة عيد والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية،بمشاركة قصر ثقافة الزقازيق،وسوف تشهد فعاليات الإحتفالية تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الاستراتيجية بكافة محافظات مصر

وتشهد فعاليات الإحتفالية تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر

يحضر الإحتفالية عدد كبير من التنفيذيين والمسؤولين بوزارتي الزراعة والري ونقيب عام الفلاحين ونقباء الفلاحين بكافة المحافظات ،وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي،وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.