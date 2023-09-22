وزير الأوقاف: تطوير المساجد جزء من النهضة الشاملة بالجمهورية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية معنية بكل أبناء هذا الشعب العظيم، سواء بما يتم في المدن الجديدة، أو ما يتم من تطوير للمدن القديمة، أو حتى القرى والنجوع.

وقال وزير الأوقاف - خلال افتتاحه والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مسجد الأربعين بميت غراب بالسنبلاوين، اليوم، إن بناء صرح ومسجد بهذا المستوى في قرية من القرى - ليس المسجد الوحيد - يعد تأكيدا على اهتمام الدولة بكل أبنائها، مهنئا الشعب المصري وأبناء محافظة الدقهلية بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في أول جمعة من شهر مولده.

وأشار إلى أن هذا الصرح العظيم الذي يأتي في عداد أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد تم بناؤها أو إحلالها وتجديدها أو صيانتها وتطويرها في السنوات العشر الأخيرة، يأتي أيضا في إطار اهتمام الأوقاف بالقرية المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح جمعة أن هذا المسجد يأتي اليوم ليكون المسجد رقم 140 تقريبًا في محافظة الدقهلية في أقل من 15 شهرًا، ففي العام الماضي تم إحلال وصيانة وتجديد وتطوير 123 مسجدًا بمتوسط عشرة مساجد شهريًّا، وفي هذا العام تم حتى الآن افتتاح 17 مسجدًا، مهنئًا أهل قرية ميت غراب وأهالي السنبلاوين بهذا الافتتاح.

وأكد وزير الأوقاف أن مسيرة التطوير في المساجد قائمة، وأن ما يتم من تطوير في المساجد هو جزء من النهضة الشاملة التي تتم في المدارس والمستشفيات وسائر المجالات، متمنيًا أن يكون هذا المسجد عامرًا بالإيمان والفكر الوسطي مبنى ومعنى، فكما تُعنى وزارة الأوقاف بالمساجد معنى نهتم أيضًا بالمعنى، وقد استمعنا اليوم إلى أنموذج من أئمتنا المتميزين في خطبة الجمعة.​