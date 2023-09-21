وزير الري يتابع تقييم المنشآت المائية والكباري الواقعة على الترع والمصارف

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية، وتقييم حالة الكباري الواقعة على الترع والمصارف تحت ولاية الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت والكباري طبقا لمدى الحاجة لذلك وبما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائي.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن الوزارة حصرت كل المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئي لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، وأعقب ذلك القيام بأعمال معاينة تفصيلية لعدد 160 كوبري لاتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية لإحلال أو صيانة المنشأ أو عدم الحاجة لأي تدخل فني.

وتم التأكيد على أهمية مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للترعة أو المصرف حال تنفيذ أعمال إحلال للكباري بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة لكل الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائي، مع تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكباري بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت المختلفة بما يسمح بإطالة عمر تلك المنشآت والحفاظ على سلامتها.​