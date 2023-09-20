مجانًا.. تدريب شباب الوادي الجديد على 3 مهن تحتاجها سوق العمل -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب، بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط، على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس.

يأتي ذلك ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023/ 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتي تتطلبها سوق العمل ويبحث عنها شباب المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة؛ لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التي تسمح لهم بالالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهني لتفقد سير العملية التدريبية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، وللاستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين، ومحاولة تحقيقها.

وتضمنت الدورات التدريب على مهنة خراطة المعادن لعدد 15 متدربًا، ومهنة التبريد والتكييف لعدد 15 متدربًا، ومهنة الطاقة الشمسية لعدد 16 متدربًا ومتدربة، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لعدد 15 متدربًا.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياه الجوفية بالوادي الجديد، حيث تخللت تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع.

ونوه طليب بأن تلك الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.