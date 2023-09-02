ببوابات إلكترونية.. تطوير موقف الجيرة وضم خطوط محافظات "بحري وقبلي"



كتب- محمد أبو بكر:

تستهدف محافظة الجيزة تطوير موقف ميدانها؛ ليكون نموذجاً مميكن ذات وجه حضاري وبوابات إلكترونية.

وتعمل المحافظة، على نقل جميع المواقف الواقعة في نطاق منطقة المريوطية إلى موقف تم تجهيزه بشكل حضاري أعلى تغطية ترعة المريوطية، وأسفل الكوبري الدائري.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم متابعة العمل على تطوير طريق المنصورية لتطوير جميع المواقف، وعمل طريق حضاري متطور لخدمة المتحف الكبير.

ولفتت المحافظة إلى أنه يتم إتخاذ إجراءات الترسية على أحد شركات الإنتاج الحربي لتطوير موقف الوراق أسفل كوبري الضبعة؛ ليكون موقف حضارى إقليمي يضم خطوط محافظات وجه قبلي وبحري.