سيارات لـ "كبار السن".. "نقيب السياحيين": المتحف المصري سيربط بالأهرامات بهذه الطريقة



كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه سيتم ربط منطقة هضبة الأهرامات بمنطقة المتحف المصري الكبير، لتيسير الزيارات على السائحين وتحقيق الاستفادة بأكبر قدر ممكن بتحويل الزيارة إلى سياحية بدلاً من أن تكون أثرية فقط.



وأضاف "باسم" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أنه سيتم ربط منطقة هضبة الأهرامات بمنطقة المتحف المصري الكبير، عن طريق إنشاء ممشى سياحي سوف يصل من المتحف المصري إلى منطقة الأهرامات.

وأوضح أنه خلال الممشى ستتواجد هناك المحلات التي سوف تقدم المشروبات، والبازارات التي تقدم الهدايا التذكارية، وكل ما يمكن أن يخدم الزائر بهذه المنطقة سيُقدم له، إلى جانب إمكانية الانتقال بسيارات كهربائية لكبار السن، ما يجعلها نزهة مميزة، ويجعل المتحف إضافة كبيرة للسياحة المصرية والعالم أجمع.