الموت يفجع أمينة شلباية

كتب- محمد سامي:

توفيت منذ قليل، والدة المذيعة وخبيرة الموضة والتجميل أمينة شلباية.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاة الظهر، والجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر على طريق الواحات.

وقال محمد شلباية شقيق أمينة شلباية وفاة والدتهما وكتب عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدتي فوزية هانم حمزة على كوته، رحمها الله، التي وافتها المنية اليوم.

وأضاف: "نسأل الله أن يوسع مدخلها ويمنّ عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان، رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي، ببالغ الأسى والتوسل من الله لها بالرحمة فقد انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله اللهم أجرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب".​