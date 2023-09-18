تفاصيل أدوية مغشوشة حذرت منها هيئة الدواء في سبتمبر.. وهكذا تكتشفها

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر سبتمبر الحالي، من عدد من الأصناف الدوائية المغشوشة، مطالبة بضبط وتحريز تلك العبوات وعدم استخدامها.

وفي منشور رسمي للهيئة حمل رقم 21 لسنة 2023، حذرت من قطرة العين "ديفلوستيرو - DIFLUSTERO ، STERILE OPHTHALMIC EMULSION 5 ML"، للتشغيلة رقم: 1022253.

وتستخدم تلك القطرة لعلاج التهابات العين والتورم وعلاج التهاب القزحية.

كما طالبت بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من عقار "BRONCHICUM ELIXIR".

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 22 لسنة 2023، إن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم: CEG077 - CEG053، من إنتاج شركة سانوفي.

و"برونشيكوم إلكسير" هو شراب يستخدم في حالات السعال للبالغين والأطفال أكبر من 4 سنوات، كما يعالج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية.

وبيّنت هيئة الدواء طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلّدة من العقار، ومن بينها شكل العبوات من حيث الكارتون الخارجي، والزجاجة الداخلية.

وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.